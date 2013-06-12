Минюст: Новый Уголовный процессуальный кодекс разгрузил СИЗО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр юстиции Украины Александр Лавринович сообщил в своем выступлении на парламентских слушаниях на тему: “Состояние соблюдения прав человека в Украине”.

По его словам, если до введения в действие нового Уголовного процессуального кодекса Украины в среднем за месяц в СИЗО поступало около 4 тысяч арестованных, то сегодня их около 900 человек.

Министр подчеркнул, что также сократилась численность лиц, которые содержатся в следственных изоляторах.

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“По сравнению с 2011 годом это сокращение на 12 тысяч 759 человек, то есть практически на треть”, - отметил Лавринович.

В то же время он подчеркнул, что актуальным является вопрос защиты прав лиц, которые содержатся в следственных изоляторах и в учреждениях исполнения наказаний.

“Есть достаточно много проблем”, - сказал Лавринович.

Как сообщал УНИАН, новый УПК Украины вступил в силу 20 ноября 2012 года.