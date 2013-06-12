Польские пограничники задержали семь украинцев

Работники Польской пограничной службы за нарушение правил пребывания в Польше на днях задержали семь граждан Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Польской пограничной службы, украинцы были задержаны во время контроля автодорог на юго-западе Польши.

"Пятеро из них использовали выданные визы не по целевому назначению, а двое не имели виз", - говорится в сообщении. Все украинцы получили решения, в соответствии с которыми они обязаны добровольно покинуть польскую территорию.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале этого года польские пограничники за нарушение правил пребывания в Польше задержали более 300 украинцев, что на 20% меньше, чем за первые три месяца прошлого года.

Граждане Украины традиционно получают больше всего польских виз среди всех иностранцев и чаще всего задерживаются за нарушение правил пребывания.

В то же время, с учетом количества виз, которые получают украинцы, зафиксированные нарушения являются мизерной частью: в прошлом году Польша выдала гражданам Украины более 640 тысяч виз, а в первом квартале этого года - 116 тысяч.

В 2012 году Пограничная служба Польши за нарушение и попытки нарушения правил пребывания в стране задержала почти 1,4 тыс. украинцев, что на 200 чел. больше, чем в 2011 году.