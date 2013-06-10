Туристам в Керчи уже показывают «крымскую Атлантиду» (видео)

Акра существовала с 6 века до нашей эры и до 4 века нашей. Затопление города произошло из-за поднятия уровня мирового океана. Специалисты уверяют - подобного памятника в Черном море нет, сообщает ТСН.

Там сохранились оборонительные стены шириной в два метра и остатки античных домов. Среди находок - монеты, амфоры, наконечники стрел.

Однако все тайны древнего города еще не раскрыты, потому до дна археологи еще не добрались. "Это один из самых малоизученных городов, который входил в состав Боспорского государства. Его обнаружили случайно. Лишь в 1982 году местный школьник, прогуливаясь по этой песчаной косе, обнаружил более 150 античных монет", - говорит руководитель экспедиции Виктор Вахонеев.

"Потом оказалось, что это размытые слои античного города. И с 1981 года здесь начала работать первая подводная археологическая экспедиция", - добавил Вахонеев.