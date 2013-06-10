В Чернигове девушку после катания на аттракционе забрала «скорая»

В Чернигове 25-летняя девушка получила травму во время катания на американских горках, сообщает ТСН.

Юлия встала вся в крови. Оказалось, что во время катания она напоролась на металлическую ручку, которая разрезала ей подбородок.

Ей вызвали "скорую". В больнице девушке наложили три шва. Юлия написала заявление в милицию, чтобы те выяснили, как так получилось - вместо удовольствия - травма и шрам.

Оператор аттракциона Евгений Шаш предполагает, что девушка во время катания не соблюдала правил. А аттракцион, мол, экстремальный, расслабляться нельзя.

Однако после случая с Юлией руководство парка аттракционов все же пообещало обратиться к заводу-производителю горок - за советом как улучшить конструкцию и предотвратить травмирование.