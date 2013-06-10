Губернатор говорит, что области заберут дороги только вместе с деньгами на них

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Председатель ОГА отметил, что вопрос передачи дорог местного значения в областную собственность обсуждался на прошлой неделе во время правительственного совещания, которое проводил премьер-министр Николай Азаров.

По словам Шишацкого, его позиция по данному вопросу заключается в том, что при передаче таких дорог, в регионе должен оставаться и весь дорожный акциз, собранный в области.

«Дорог местного значения у нас 77% от дорог, которые находятся в Укравтодоре, то есть 23% дорог - государственного значения. Область принять может дороги местного значения, но только с соответствующим финансовым источником и справедливым распределением денег», - сказал губернатор. При этом он добавил: «Есть акциз. Пожалуйста, 77% отдайте области от акцизного сбора. Вот в прошлом году от Донецкой области собрали 428 млн грн акцизного сбора, то будьте добры, отдайте нам в регион 350 млн грн, и мы будем сохранять наши дороги. Такая позиция области».

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Шишацкий подчеркнул, что протяженность дорог в Донецкой области 8,1 тыс. км, в том числе чуть больше 6 тыс. км - это дороги местного значения, и в настоящее время «в области нисколько дорожного акциза не остается». «Мы этот вопрос уже обсуждали и с налоговой службой…. И у нас при передаче дорог будет больше стимула собирать этот акциз, чтобы он платился и направлять его непосредственно на наши дороги», - сказал глава облгосадминистрации.

По его мнению, при передаче области дорог местного значения также «нужно передать и облгосадминистрациям соответствующие подразделения Укравтодора на территории области, чтобы не плодить еще управляющие департаменты и управления».

«Я надеюсь, что эти мои предложения внесут в протокол, я попросил об этом. Если нам передадут дороги вместе с источниками финансирования, тогда и дороги будут лучше. Но если передадут дороги и дадут денег столько, сколько посчитают нужным, тогда, конечно, они лучше не станут», - заключил Шишацкий.

Как сообщал УНИАН, 6 июня в Киеве прошло совещание под председательством премьер-министра Украины Николая Азарова по вопросам сохранения сети автодорог.

В этот же день на сайте правительства было размещено постановление КМУ (№381-р от 20 марта 2013 г.), согласно которому в 2013 году из государственного бюджета на ремонт, реконструкцию и строительство новых автодорог общего пользования государственного и местного значения планируется выделить 681,8 млн грн, из которых на дороги государственного значения - 345,4 млн грн, на дороги местного значения - 271,37 млн грн.