Вице-премьер предлагает реорганизовать Укравтодор

В своей статье в издании «Зеркало недели» вице-премьер, анализируя текущее состояние дел в системе Укравтодора, указывает на целый ряд проблем в этой структуре. В частности автор пишет, что «по текущему содержанию автодорог в системе Укравтодора сосредоточены все функции: планирования, службы заказчика, выполнения и даже контроля». Кроме того, на сегодня в Укравтодоре «отсутствует долгосрочное планирование - деньги распределяются на ежегодной основе».

Основываясь на европейском опыте, А. Вилкул предлагает реорганизовать Укравтодор, разделив функции планирования работ, собственно выполнения дорожных работ и контроля качества. Также вице-премьер считает необходимым обеспечение полной открытости и публичности информации в этой сфере.

Так, Вилкул убежден, что «внедрение новой модели управления предполагает реорганизацию АО «ГАК «Автомобильные дороги Украины» путем создания региональных компаний, которые будут управляться местной властью.

Также необходимо передать финансирование 117 тыс. км.дорог местного значения от Укравтодора в сферу ответственности ОГА, закрепление ответственных за каждой дорогой в регионе, обеспечение публичности информации. Планирование необходимо сосредоточить у Министерства инфраструктуры, которое в диалоге с местными властями должно обеспечить эффективное управление дорожным хозяйством с учетом потребностей регионов. Контроль за качеством выполнения работ должна осуществлять Укртрансинспекция».