Бакуменко: В 2013 году Украина увеличит экспорт курятины почти вдвое

Нарастить объемы экспорта удастся благодаря тому, что уже на протяжении месяца отечественная курятина может выйти на рынок ЕС. Об этом в ходе веб-конференции на портале «AgroNews» сообщил Председатель совета директоров Ассоциации «Союз птицеводов» Александр Бакуменко.

Украина постепенно увеличивает объемы экспорта мяса птицы. Это становится возможным благодаря наращиванию производства. Поэтому, обеспечив внутренние потребности, производители усиливают свое присутствие на внешних рынках.

«На сегодняшний день мы полностью удовлетворяем все потребности внутреннего рынка. В этом году произвели уже 1,2 миллиона тонн мяса птицы высокого качества. Стоит отметить, что в Украине постоянно наращивают объемы производства курятины. И то, что в нашей стране не будет потреблено, мы отдадим на экспорт. Так, если в 2011 году Украина экспортировала 50 тысяч тонн, то в 2012 году экспорт курятины возрос до 80 тысяч тонн. А в текущем году планируется нарастить объем экспорта до 140 тысяч тонн», − отметил Александр Бакуменко.

Специалист добавил, что увеличить объемы экспорта в этом году почти вдвое позволит выход на европейский рынок.

«Качество украинской курятины соответствует всем требованиям и международным стандартам. Это признал Европейский союз. Так, уже вскоре рынок ЕС откроется для украинской птицы.Я думаю, это произойдет в течение месяца», − подчеркнул Председатель совета директоров Ассоциации «Союз птицеводов».