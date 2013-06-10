В Луганской области депутат насмерть сбил человека
10:09, 10 июня 2013Общество
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В Луганской области депутат одного из местных советов насмерть сбил человека.
Депутату грозит тюрьма
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Луганской области, депутат 6 июня извещен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
По данным прокуратуры, управляя транспортным средством, он нарушил правила безопасности дорожного движения, что привело к получению тяжелых телесных повреждений и смерти пострадавшего Р.
Наблюдение за досудебным расследованием в форме процессуального руководства по этому уголовному производству осуществляется прокуратурой области.
Санкцией ч. 2 ст. 286 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
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