В Луганской области депутат насмерть сбил человека

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Луганской области, депутат 6 июня извещен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

По данным прокуратуры, управляя транспортным средством, он нарушил правила безопасности дорожного движения, что привело к получению тяжелых телесных повреждений и смерти пострадавшего Р.

Наблюдение за досудебным расследованием в форме процессуального руководства по этому уголовному производству осуществляется прокуратурой области.

Санкцией ч. 2 ст. 286 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.