В Симферополе вынужденно сел самолет «Тель-Авив - Москва»

Как сообщает пресс-служба крымского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, самолет приземлился сегодня рано утром. На борту находились 331 пассажир и 12 членов экипажа.

«Мужчина, 1941 года рождения, имеет двойное гражданство Россия-Израиль. С диагнозом "бронхиальная астма средней степени тяжести" доставлен в больницу», - говорится в пресс-релизе.