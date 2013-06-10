В Одессе с железнодорожного вокзала эвакуировали больше тысячи человек

Как сообщили УНИАН в Секторе по связям с общественностью Управления МВД на Одесской железной дороге, эвакуировали пассажиров и персонал вокзального комплекса в ходе проверки анонимного сообщения о минировании здания железнодорожного вокзала «Одесса-Главная».

На месте происшествия работали сотрудники милиции, СБУ, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Помещение вокзала и прилегающая территория были обследованы специалистами взрывотехнической службы. В результате никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.

Задерживалось движение поезда «Одесса - Измаил» - на 38 минут и электропоезда «Одесса - Колосовка» - на 15 минут.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 17 мая в Одессе по спецлинии «102» поступило анонимное сообщение о минировании здания Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, 13 мая – звонки о минировании Малиновского районного суда Одессы, Военно-медицинского клинического центра Южного региона (411-й Центральный военный клинический госпиталь) и отделения «УкрСиббанка», 29 мая - о минировании здания Хаджибеевского отделения милиции Одессы. Все сообщения оказались ложными. 14 мая милиция сообщила, что три ложных сообщения 13 мая совершил 83-летний пенсионер.