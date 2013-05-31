В Одессе рядом с центральным вокзалом нашли бомбу (видео)

Находку обнаружили рядом с парковкой у соседнего жилого дома. Земля на том месте осыпалась и, как говорят спасатели, существовала реальная угроза взрыва, говорится в сюжете ТСН.

Только пиротехники прибыли на место и осмотрели опасную находку - решили эвакуировали людей. Только потом бомбу осторожно откопали и вывезли уничтожать на полигон.