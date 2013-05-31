В Одессе рядом с центральным вокзалом нашли бомбу (видео)

21:36, 31 мая 2013
Общество
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В Одессе возле центрального вокзала нашли авиационную бомбу времен Второй мировой войны.

Находку обнаружили рядом с парковкой у соседнего жилого дома. Земля на том месте осыпалась и, как говорят спасатели, существовала реальная угроза взрыва, говорится в сюжете ТСН.

Только пиротехники прибыли на место и осмотрели опасную находку - решили эвакуировали людей. Только потом бомбу осторожно откопали и вывезли уничтожать на полигон.

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