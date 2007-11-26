Владимир Бортко закончил съемки киноленты ”Тарас Бульба”
20:27, 26 ноября 2007Общество
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Сценарий максимально приближен к оригиналу
|Режиссер-постановщик Владимир Бортко снимает художественный фильм ”Тарас Бульба”
Сценарий, максимально приближенный к оригинальному тексту, написали сам В.БОРТКО и Игорь МАТЮШИН. Ставить трюки пригласили американца Ника ПАУЭЛЛА. В ленте снялись: Богдан СТУПКА (Тарас Бульба), Игорь ПЕТРЕНКО (Андрий), Владимир ВДОВИЧЕНКОВ (Остап), а также польская актриса Магда МЕЛЬЦАЖ, Владимир ИЛЬИН, Юрий БЕЛЯЕВ, Михаил БОЯРСКИЙ, Ада РОГОВЦЕВА и Борис ХМЕЛЬНИЦКИЙ.
Съемки "Тараса Бульбы" начались в феврале. Они проходили в Санкт-Петербурге, Каменец-Подольском, Киеве, Варшаве и на Хортице. Премьера картины планируется на конец 2008 года.
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