Владимир Бортко закончил съемки киноленты ”Тарас Бульба”

Известный режиссер Владимир БОРТКО, автор фильмов "Собачье сердце", "Мастер и Маргарита", закончил снимать в Польше еще одну "классическую" экранизацию - ленту "Тарас Бульба" по повести Николая Гоголя, сообщает NEWSru.

Сценарий, максимально приближенный к оригинальному тексту, написали сам В.БОРТКО и Игорь МАТЮШИН. Ставить трюки пригласили американца Ника ПАУЭЛЛА. В ленте снялись: Богдан СТУПКА (Тарас Бульба), Игорь ПЕТРЕНКО (Андрий), Владимир ВДОВИЧЕНКОВ (Остап), а также польская актриса Магда МЕЛЬЦАЖ, Владимир ИЛЬИН, Юрий БЕЛЯЕВ, Михаил БОЯРСКИЙ, Ада РОГОВЦЕВА и Борис ХМЕЛЬНИЦКИЙ.

Съемки "Тараса Бульбы" начались в феврале. Они проходили в Санкт-Петербурге, Каменец-Подольском, Киеве, Варшаве и на Хортице. Премьера картины планируется на конец 2008 года.

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