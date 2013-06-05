Телеведущий Киселев просит Януковича сделать его украинцем

Руководитель «Национальных информационных систем» телеканала «Интер» Евгений Киселев обратился к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой посодействовать в получении украинского гражданства.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, с соответствующей просьбой Киселев обратился во время неформального общения Президента в ходе его встречи с представителями украинских СМИ накануне профессионального праздника.

В свою очередь, Президент поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником и отметил важность роли СМИ в контексте развития страны. Во время неформального общения участники встречи обсудили широкий круг актуальных экономических и политических вопросов.

Так, говоря о развитии государства, глава государства отметил важность развития инфраструктуры страны, привлечения инвестиций и развития государственно-частного партнерства. «Нужно вкладывать больше средств в инфраструктуру, в развитие регионов. Если не будем вкладывать, не будет развиваться страна», - отметил Президент. По его словам, для достижения этой цели уже во втором полугодии в этом году по всей стране начнется реализация около 800 инвестиционных проектов на сумму до 50 миллиардов гривен.

Среди прочего, Янукович подчеркнул важность продвижения национальных интересов государства, в частности в контексте экономизации внешней политики страны.

В ходе встречи президент “Украинского Медиа Холдинга” Борис Ложкин передал главе Украинского государства благодарность от руководства Всемирной ассоциации издателей газет и новостей (WAN-IFRA) за содействие в подготовке и проведении Всемирного конгресса газетчиков и Всемирного форума редакторов, который состоялся в Киеве в 2012 году.