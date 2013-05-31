В Киеве предприниматель застрелил партнера по бизнесу

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

Как отмечается в сообщении, вчера, в 15.40 в дежурную часть Дарницкого райуправления столичной милиции по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что вблизи одной из остановок общественного транспорта по Бориспольскому шоссе обнаружен труп мужчины.

На место происшествия немедленно выехали ближайший наряд милиции, следственно-оперативная группа и руководство Дарницкого райуправления столичной милиции. По указанному адресу в автомобиле «Мерседес», на водительском сидении, правоохранители обнаружили труп мужчины, 1958 года рождения, с огнестрельными ранениями в области головы и грудной клетки.

Вскоре правоохранители задержали второго участника трагических событий. Как выяснили оперативники, 43-летний задержанный – уроженец Киевской области, занимался частным предпринимательством. Мужчина рассказал, что погибший – его партнер по строительному бизнесу.

В этот день предприниматели договорились встретиться, чтобы обсудить некоторые рабочие вопросы. Однако между ними возник конфликт, а затем и драка, которая закончилась стрельбой, отметили в милиции.

На месте происшествия правоохранители изъяли пистолет, который стал орудием убийства, и гильзы, говорится в сообщении.

Следственным отделом Дарницкого РУ ГУМВД Украины в Киеве начато уголовное производство по признакам статьи 115 Уголовного кодекса Украины («убийство»). Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.