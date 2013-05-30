Завтра Табачник определит диктант для госаттестации 9-х классов
21:38, 30 мая 2013Общество
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Завтра, 31 мая 2013, в 9:00 в эфире Первого национального телеканала и Украинского национального радио глава МОН Дмитрий Табачник объявит номер текста диктанта по украинскому языку для учеников 9 классов общеобразовательных школ.
Завтра Табачник огласит номер текста диктанта
Об этом сообщает отдел взаимодействия со средствами массовой информации Министерства образования и науки Украины.
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Государственная итоговая аттестация по украинскому языку для учеников 9-х классов будет проходить по сборнику диктантов для государственной итоговой аттестации по украинскому языку для 9-х классов (К. «Центр учебно-методической литературы» 2013 г., составители сборника: Л. Климчук , Христенок В.Ф., Сидоренко А.Н., Мацко А.Н.).
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