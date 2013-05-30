Эксперт: Украина заинтересована в сотрудничестве с ТС в сахарной отрасли

Однако, несмотря на увеличение присутствия на рынке ЕС, страны Таможенного союза остаются стабильными покупателями отечественной сельхозпродукции. Именно Россия, Беларусь и Казахстан являются мощными импортерами отечественной мясо-молочной продукции, кондитерских изделий, овощей и т.д. По мнению Генерального директора Украинского клуба аграрного бизнеса Владимира Лапы, Украина также заинтересована в усилении сотрудничества в сахарной отрасли.

«Рынки Таможенного союза по-прежнему очень важны для Украины, в частности, что касается экспорта продукции животноводства, в первую очередь сыров и говядины. Если говорить о заинтересованности украинской стороны, то потенциальной сферой сотрудничества является совместная работа в производстве и поставке сахара», − отметил Владимир Лапа.

Эксперт также добавил, что для углубления сотрудничества, особенно двусторонней торговли, сейчас есть все условия.

«Продолжение сотрудничества в таких условиях вполне логично. Преимуществами сотрудничества Украины именно со странами Таможенного союза в аграрной сфере являются похожая система стандартов, а также потребительские предпочтения», − отметил Генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Владимир Лапа.