На Львовщине сменили главу облсовета

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение в ходе заседания проголосовали 89 депутатов Львовского областного совета (всего в облсовете 116 депутатов).

Перед голосованием О.Панькевич взял слово и зачитал заявление о том, что по результатам парламентских выборов он стал депутатом Верховной Рады Украины, «совмещать должность и депутатство не может», а потому официально заявляет о сложении полномочий председателя Львовского областного совета.

Обращаясь к депутатам, О.Панькевич сказал: «Хочу выразить вам благодарность за доверие, которое вы выразили мне, избрав председателем областного совета, а также за сотрудничество в течение этих двух лет. Я надеюсь – и, по-видимому, мое мнение разделяют остальные новоизбранные депутаты Верховной Рады, – что мы и в дальнейшем будем тесно сотрудничать с областным советом, принимать участие в сессиях, будем действовать сообща ради общины Львовщины».

В тот же день председателем областного совета избрали Петра Колодия.

За такое решение проголосовали 95 депутатов из 96 присутствующих в зале.

До избрания председателем Львовского областного совета Петр Колодий занимал должность первого заместителя председателя.

Справка УНИАН. П.Колодий является членом ВО „Свобода”. С 2002 по 2006 год работал помощником-консультантом народного депутата Украины Олега Тягнибока. В 2006 году избран депутатом Львовского областного совета V демократического созыва. Был членом постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления и административно-территориального устройства. Возглавлял комиссию по вопросам возобновления прав реабилитированных. Работал в составе временных контрольных комиссий по решению проблемных вопросов ООО «ЛАЗы» и изучению деятельности страховых компаний, в рабочих группах по перенесению деятельности ГП "Полисинтез" и по сохранению и развитию аптечной сети Львовской области. С сентября 2009 года – заместитель председателя Львовского областного совета. С декабря 2010 года – первый заместитель председателя Львовского областного совета.