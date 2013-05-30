В Ужгороде выпал оранжевый дождь

Как передает корреспондент УНИАН, прошлой ночью в областном центре Закарпатья - городе Ужгород выпал дождь, после которого дороги, крыши, автомобили были покрыты грязно-оранжевыми подтеками.

Как сообщил УНИАН начальник Закарпатского гидрометцентра Василий Манивчук, по предварительной информации, такие следы стали результатом выпадения дождей с пылью.

Аналогичные осадки, кроме Ужгорода, зафиксированы еще в Ужгородском, Мукачевском, Береговском и Иршавском районах. Поступают сообщения и об аналогичных осадках из Тячевского района Закарпатья.

Между тем по Ужгороду распространяются слухи, что такой дождь является следствием взрывов на предприятиях химической промышленности то ли в Венгрии, или в Словацкой Республике. Однако никаких официальных сообщений на эту тему из этих стран нет.

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В то же время, по данным Гидрометцентра, радиационный фон в Ужгороде в норме, поэтому оснований говорить о каких-то выбросах в воздух в результате взрывов на предприятиях нет. «Кроме того, РН осадков в норме, а также наблюдения за атмосферным воздухом в Ужгороде никаких отклонений не фиксируют», - уточнил Манивчук.

Он также сообщил, что осадки, которые прошли ночью, не являются загрязнением местного значения. Это перенос пылевых частиц, поднятых на другой территории. «Скорее всего, пыль была поднята где-то на юге Европы или на севере Африки, но точно выяснить, откуда именно ветрами принесло воздушные массы, наполненные этой пылью, почти нереально», - добавил начальник Закарпатского областного центра из гидрометеорологии.

Он также уточнил, что похожее явление уже наблюдалось на Закарпатье в 2005 году, когда в Великоберезнянском районе выпал желтый снег. Тогда это был перенос пыли из Африки.