Задержан второй подозреваемый в расстреле трех шахтеров

Как сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины, сотрудниками милиции было установлено, что после совершения преступления он пересёк границу Украины и пытался скрыться у матери в одном из северных регионов соседней страны. Благодаря тесному взаимодействию правоохранителей двух государств подозреваемый был задержан при выходе из поезда в одном из дальних городов республики Коми.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, задержание происходило сегодня, 29 мая, около трех часов ночи.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции для участия в проведении следственных действий.

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Как сообщал УНИАН, 20 мая в Красноармейске Донецкой области в гараже были обнаружены тела трех мужчин с многочисленными пулевыми ранениями. Установлены личности погибших. Ими оказались 43-летний и 25-летний местные жители и 46-летний житель Димитрова - работники шахтоуправления “Покровское”. Установлено, что гараж принадлежит 43-летнему заместителю директора одной из шахт. Подозреваемые в убийстве скрылись с места преступления на автомобиле “Тойота Авенсис” серого цвета, который принадлежал убитому жителю Димитрова. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

25 мая по подозрению в совершении убийства был задержан ранее не судимый шахтер, который работает на одной из шахт Красноармейска, 1989 года рождения. Задержанный в убийстве признался. Второй участник преступления был установлен, но находился в розыске.

По словам правоохранителей, целью группового убийства стало завладение автомобилем «Тойота Авинсис». Обнаружены арсенал оружия, которым было совершено преступление, а также маска с прорезями для глаз. Правоохранители выясняют почему на месте преступления были найдены 24 гильзы от патронов, и почему три шахтера были так зверски расстреляны.