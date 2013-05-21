В гараже обнаружены три трупа, изрешеченные пулями

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в Донецкой области, на место происшествия немедленно выехало руководство Главного управления МВД Украины в Донецкой области, следственно-оперативная группа, специалисты экспертно-криминалистической лаборатории и кинологической службы. Установлены личности погибших. Ими оказались 43-летний и 25-летний местные жители и 46-летний житель Димитрова. Установлено, что гараж принадлежит 43-летнему заместителю директора одной из шахт.

По предварительной информации, подозреваемые в убийстве скрылись с места преступления на автомобиле “Тойота Авенсис” серого цвета, который принадлежал убитому жителю Димитрова.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Для поиска подозреваемых на территории области введен оперативный план “Сирена”.