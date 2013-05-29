Мунтиян: Украина устраняет спорные вопросы в торговле с Белоруссией

Наиболее остро стояла проблема задержек украинской кондитерской продукции на белорусской таможне, но и она сейчас решилась, а производители благодарят первого вице-премьера Сергея Арбузова и министра экономического развития и торговли Игоря Прасолова за содействие в решении проблем с белорусской таможней. Об этом заявил Валерий Мунтиян, правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами-участниками СНГ, Евразийского экономического сообщества и другими региональными объединениями.

"Украина делает все возможное (так как у нас негативное сальдо) для того, чтобы снять барьеры допуска украинской продукции на рынки Белоруссии. Несколько дней назад в Киеве прошло заседание белорусско-украинской смешанной комиссии под председательством первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова, а с белорусской стороны - первого заместителя главы правительства Владимира Семашко. Заседание прошло на высоком уровне. В результате те требования, которые выставляли украинские производители по мясомолочной, кондитерской продукции, услугам перевозки, чтобы наша продукция доставлялась в страны Скандинавии, Прибалтики, были решены. Первому вице-премьер-министру Сергею Арбузову и Министру экономического развития и торговли Украины Игорю Прасолову уже поступают благодарности за то, что они решили в кратчайшие сроки проблему", - заявил Валерий Мунтиян.

Он заверил, что на белорусской таможне транспорт с кондитерскими изделиями украинского производства уже не задерживают. "Продукция уже попадает в торговую сеть. То есть те барьеры, которые существовали ранее, в кратчайшие сроки были сняты. И это нас радует. Это говорит о том, что правительство делает все, чтобы защитить наши рынки, обеспечить качество и безопасность продукции и оказывает практическую помощь в реализации нашей продукции на зарубежных рынках", - сказал правительственный уполномоченный.

Напомним, по итогам 2012 г. Белоруссия заняла второе место после России по объемам взаимной торговли среди стран СНГ и 4-е среди всех стран мира. Торговый оборот между Украиной и Белоруссией по итогам 2012 г. составил 7,5 млрд долл. Объем экспорта из Украины в Белоруссию составил 2,3 млрд долл., а объем импорта из Белоруссии - 5,1 млрд долл.