Гей-парад в Киеве планируется на завтра, но не в центре

Об этом УНИАН сообщили в Организационном комитете международного форума-фестиваля ЛГБТ «КиевПрайд-2013».

В комитете напомнили, что 23 мая Окружной административный суд Киева принял решение запретить проведение 25 мая в центральной части столицы любых публичных акций, не связанных с празднованием Дня Киева.

В связи с этим оргкомитет принял решение перенести место проведения акции за пределы центральной части Киева и изменить формат акции на закрытый.

«Мы разочарованы решением суда о запрещении проведения публичных акций в День Киева, в том числе запланированного «Марша равенства». Мы считаем, что правозащитная акция никоим образом не противоречит концепции празднования Дня города, а ограничение прав граждан на свободу собраний в этом случае является необоснованным и предвзятым», - отмечают в оргкомитете.

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Планируется, что в марше будут принимать участие «ведущие украинские правозащитницы и правозащитники, дружеские к ЛГБТ гражданки и граждане, солидарные с Украиной депутатки и депутаты Европейского парламента, представительницы и представители официальных делегаций из Германии, Швеции и Норвегии».

Как утверждают организаторы, «прайд готовится и будет проходить при широкой поддержке украинской общественности, а также ряда дипломатических представительств, среди которых посольства Великобритании, Нидерландов, Норвегии, США, Швеции. Партнером «КиевПрайда-2013» выступает Мюнхен».

Поддержку оказывают ведущие международные правозащитные организации, среди которых, - Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House.