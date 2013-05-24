Прокуратура занялась бездействием милиции во время событий 18 мая
21:10, 24 мая 2013Общество
1523
Прокуратура Шевченковского района Киева начала расследование по заявлениям граждан о служебной халатности столичных милиционеров во время массовых общественных мероприятий 18 мая в Киеве.
Прокуратура занялась бездействием милиции / Фото: Власть Соделя
Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, в настоящее время в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей работниками милиции.
Уголовное производство открыто по предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 367 УК Украины - «Служебная халатность».
Как сообщал УНИАН, начальник Главного управления МВД Украины в Киеве Валерий Коряк утверждал, что по результатам проверки к ответственности будут привлечены те работники милиции, которые проявили нерешительность и не защитили журналистов, которых избили во время акций протеста 18 мая в центре столицы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter