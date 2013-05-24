В Одессе из-под завала дома спасены два человека

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Вчера в 15.30 на ул. Куйбышева 7/9, в трехэтажном аварийном, частично отселенном доме разрушился подъезд. Были уничтожены три квартиры и повреждены три легковых автомобиля.

Подразделениями ГСЧС из-под завала спасены два человека, которые в состоянии средней тяжести были направлены в больницу. Ранее сообщалось об одном спасенном.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в 11.00 председатель Одесской облгосадминистрации Эдуард Матвийчук встретится с представителями компании - застройщика квартала, где находится обрушившийся дом. Фирма должна была отселить людей из аварийных домов еще в 2009 году, но сделала это лишь частично.