ПДД: Чиновники готовят водителям неприятный сюрприз

Но даже тем водителям, которые приспособились к новшествам, не стоит расслабляться. В ближайшее время в Украине могут заработать несколько законов, которые еще больше осложнят им жизнь, а гаишникам дадут очередной повод выписать штраф.

Борьба за чистоту

Около 500 гривен штрафа придется платить водителям, которые выбрасывают мусор из окон своих машин – соответствующих законопроект (№2667) уже зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

Идея не нова. В Кодексе об административных правонарушениях существует норма, предусматривающая наказание за выброшенный из окон автобуса, маршрутного такси, троллейбуса или трамвая мусор. Теперь же под статью попадают все стоящие, остановившиеся или движущиеся транспортные средства, то есть и легковые, и грузовые автомобили. Кроме того, законом №2667 предлагается существенно увеличить штраф за нарушение: раньше он составлял 8,5—17 грн, а вырасти может до 340—510 грн. Причем налагаться он будет только на владельца автомобиля – даже если мусор выбросил пассажир.

И хотя законопроект должен расширить перечень техники, которая поможет «ловить» любителей мусорить, именно фиксацию нарушения адвокат Ярослав Бабич считает слабым местом документа. «Каким образом будет доказываться обстоятельство того, что кто-то что-то выбросил? Для этого нужно много сотрудников ГАИ, которые бы фиксировали факты и составляли протоколы. Или, например, показания регистраторов, которые могут доказывать или опровергать факт нарушения. Мне непонятен механизм реализации законопроекта», - объясняет эксперт.

Тем не менее, автор документа, представительница Партии регионов Елена Нетецкая, уверена, что усиливать ответственность за мусор на обочинах необходимо. «Проблема засорения в Украине приобрела угрожающие масштабы. Главными причинами такого положения дел является низкий уровень культуры обращения с мусором, а также недостаточно эффективные законодательные механизмы противодействия правонарушениям в этой сфере», - написала она в пояснительной записке к документу.

А, объясняя свою позицию журналистам, добавила: «Мизерные штрафы не пугают даже тех, кто выбрасывает мусор из общественного транспорта, а владельцы частных машин вообще ничего не боятся».

Сейчас законопроект №2667 изучают народные депутаты. И, по всему, у него есть все шансы быть принятым. По крайней мере, на словах инициативу Елены Нетецкой поддерживают и представители большинства, и оппозиция.

А вот организатор ежегодных гонок Prime Yalta Rally Евгений Червоненко выступает против. «Выбрасывание мусора не штрафуется ни в одной стране. А у нас кидаются в крайности. Последнее время появилась тенденция собрать деньги любой ценой», - подчеркнул он.

Молчаливый свидетель

Еще одна инициатива народных депутатов касается видеорегистраторов. Бывший замминистра внутренних дел, представитель фракции «Батькивщина» Геннадий Москаль в законопроекте под номером 2965 предлагает сделать их покупку обязательной.

Три основных аспекта документа.

Во-первых, покупка видеорегистратора и его использование во время эксплуатации автомобиля закрепляется на законодательном уровне. «Это повысит уровень дисциплинированности на украинских дорогах, а также защитит права водителей, управляющих транспортными средствами с соблюдением требований ПДД», - заверил автор в пояснительной записке к документу.

Во-вторых, в Уголовном процессуальном кодексе появится новая норма, делает обязательным использование записей видеорегистратора в качестве доказательства в суде.

И, в-третьих, если видеорегистратор не будет установлен в автомобиле, то его владельцу придется заплатить штраф. Правда, небольшой, – от 17 до 51 грн.

Геннадий Москаль уверен – приобретение видеорегистратора не станет обузой для водителей. «Практика показывает, что расходы «окупаются с лихвой» в случае попадания в неприятную ситуацию на дороге», - говорит политик. А социально незащищенным водителям в приобретении техники поможет государство.

Согласен с депутатом и адвокат Ярослав Бабич. «Данные с видеорегистратора могут быть использованы как в уголовных делах, так и в административных – о ДТП, они дисциплинируют сотрудников ГАИ при общении с водителями. Видеорегистратор может случайно зафиксировать обстоятельства, не связанные с автомобилем. Это, по сути, камеры видеонаблюдения, которые могут облегчить раскрытие преступления. Конечно, нужно понимать, что принятие закона приведет к ажиотажу на рынке соответствующей техники. Но это будет временное явление. Это необходимые издержки», - уверен он.

Важность установки видеорегистратора признает и Евгений Червоненко. «У меня в гоночной машине есть камера. Потому что это – как черный ящик. Мы играем в рискованные игры», - рассказал он. Но заставлять покупать видеорегистраторы, по его мнению, нельзя. «Это личное дело каждого. Если вы принимаете закон, ставьте их на уровне заводской комплектации», - отметил Евгений Червоненко.

Впрочем, в кулуарах парламента поговаривают, что Москаль зарегистрировал законопроект о видеорегистраторах, чтобы «отмазаться» от своего предыдущего законопроекта, в соавторстве с депутатом Яремой – который предполагал вообще запретить любую несанкционированную судом видеофиксацию в стране, и делал, таким образом, использование видеорегистраторов незаконным.

«Письма счастья»

Готовит водителям сюрприз и Кабмин. Там заканчивают работу над законом, который вновь введет на территории страны автоматическую фото-видеофиксацию нарушений ПДД. Что означает – вернется практика, когда так называемые письма счастья станут приходить водителям по почте. Но, если раньше фиксировалось только превышение скорости, то теперь, по замыслу команды Азарова, можно будет фиксировать и другие нарушения, в том числе – проезд на красный свет, разворот через двойную сплошную и т.д.

Но Ярослав Бабич предостерегает чиновников: «автоматическая фиксация уже была отменена, потому что нарушается соревновательность судебного процесса. Заочно составлялся протокол, был суд, а водитель иногда и не знал об этом. Водитель не имел возможности возражать. И если мы вернемся к этой практике – это будет означать возврат к однобокости судебного процесса и, водители потеряют целый ряд возможностей себя защитить».

Не спасает в этом случае и решение МВД запретить тонировать стекла автомобиля. В милиции таким образом хотят добиться того, чтобы новые комплексы для видео- и фотосъемки могли фиксировать не только номер авто, но и лицо водителя.

«Люди, которые затонировали свои стекла, должны будут потратиться, чтобы их почистить или заменить. Это приведет к дополнительным и совершенно неоправданным затратам с точки зрения безопасности или снижения аварийности», - уверен Ярослав Бабич.

Согласны с ним и другие эксперты. «Какое отношение тонированные стекла имеют к аварийности? Передние стекла не тонируют. Это ничего не изменит», - считает Геннадий Москаль.

«Времена фотографирования прошли. Хотите – фотографируйте номера, но вы не имеете право лезть в личную жизнь», - добавляет Евгений Червоненко.

Тем не менее, «письма счастья» могут вернуться к украинцам уже до конца нынешнего года. Максимум, к весне 2014 в Украине не останется ни одной тонированной машины, обещают в ГАИ. Кстати, штраф за незаконную тонировку будет ни много ни мало – 680 грн.

Анна Невмержицкая