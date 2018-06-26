Страсти по Кременчугскому НПЗ

В центре внимания многих СМИ как в Украине, так и в России оказался конфликт вокруг Кременчугского НПЗ – мощнейшего нефтеперерабатывающего предприятия Украины, на долю которого приходится более трети всего производимого в стране бензина, дизельного топлива и мазута.

Что послужило причиной для конфликта? Как известно, ЗАО «Укртатнефть» было создано в 1995 году на базе Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Основными акционерами стали Госкомимущества Украины — 61,3%, Госкомимущества и земельных ресурсов Татарстана — 28%, АО «Татнефть» — 8,6%. Спустя несколько лет 18,3% акций «Укртатнефти» при содействии первого вице-президента компании "Татнефть" Н.Маганова были переведены в собственность двух «дружественных» татарской стороне оффшорных компаний -- Amruz Trading AG и Seagroup International Inc. В результате этого Украина потеряла контрольный пакет акций, был отстранен руководитель предприятия П.Овчаренко, которого сменил С.Глушко. Полгода назад украинской стороне в судебном порядке удалось вернуть злополучные 18,3% акций. А 19 октября решением суда также был восстановлен председатель правления «Укртатнефти» П.Овчаренко, заявившийо том, что С. Глушко и первый вице-президент компании "Татнефть" Н.Маганов в течение нескольких лет планомерно осуществляли операцию, направленную на хищение акций компании "Укртатнафта" и дальнейшего перевода их в личную собственность. В ответ на это один из крупнейших акционеров предприятия – АО "Татнефть" полностью прекратила поставки сырья на завод, а президент Татарстана М.Шаймиев обратился к президенту Украины В.Ющенко с просьбой вмешаться в ситуацию.

Некоторые российские издания отмечают: скандал вокруг НПЗ имеет, кроме чисто экономической, также и политическую составляющую. «Очень похоже, что бывшее руководство «Укртатнафты» просто спекулирует на сложностях российско-украинских отношений в своих личных интересах», -- считает член Комитета российской Госдумы по безопасности Г.Гудов, слова которого приводит «Труд» в статье «Укртатнафту» не дали обанкротить» от 14.11.2007. Более того, многие российские аналитики убеждены: Россию пытаются искусственно втянуть в политический конфликт. П.Овчаренко с этим не согласен. «Никакой политики в этом нет! Только криминал и экономика, – считает он, как пишет «Московский комсомолец» в редакционной статье «Укртатнафта» вышла в плюс» от 14.11.2007. «Если очистить это дело от искусственно привнесенной в него политики, то остается лишь финансовый криминал», -- цитируют слова руководителя «Укртатнафты»«Аргументы и факты» в статье «Общему делу – труба?» от 14.11.2007.

В то же время, российские издания отмечают, что действия предыдущего руководства «Укртатнафты» во главе с С.Глушко вполне могли привести завод к банкротству. «Темпы роста кредиторской задолженности в последние годы превышали темпы прироста выручки, -- пишет «Российская газета» в статье «Кто вел к банкротству «Укртатнафту?» от 14.11.07. Контрольный пакет «Укртатнафты» мог оказаться в руках создтелей посреднической сети, а Россия и Украина потеряли бы контроль над ведущим нефтеперерабатывающим заводом, -- делает вывод издание. «В этом году не было заключено ни одного прямого договора между «Укртатнафтой» и компанией «Татнефть», -- продолжает «Российская газета». – А посредники не только покупали татарскую нефть дешевле рыночной ыены и продавали ее НПЗ дороже, но при этом уклонялись и от выплаты НДС. По подсчетам П.Овчаренко, только с апреля по октябрь суммы неуплаченного нлога достигли 1 миллиарда гривен». Газета сообщает также, что документы, рисующие неприглядную картину действий прежних топ-менеджеров, направлены в правоохранительные органы.

«Аргументы и факты», в свою очередь, сообщают о письме П.Овчаренко, направленном в адрес президента Татарстана, в котором он указывает, что Маганов и Глушко пытались похитить часть акций «Укртатнафты» в свою собственность, наносили ущерб предприятию и акционерам, используя для личного обогащения посреднические схемы при поставках нефти и продаже продуктов нефтепереработки. То есть сырье покупалось дорого, а продукт продавался дешево. Все это, по мнению Овчаренко, вело к банкротству предприятия. После чего было бы легко завладеть и контрольным пакетом акций, списанным за долги. «Если бы посреднические схемы продолжали действовать, -- ссылается «Труд» на П.Овчаренко, -- убытки НПЗ до конца года могли бы достичь 800 миллионов долларов, а задолженность перед фирмами-посредниками – до 730 миллионов долларов».

Комментируя появившиеся в некоторых изданиях сообщения о том, что Кременчугский НПЗ после прекращения поставок российской нефти может оказаться на грани остановки, «Российская газета» отмечает: «завод не остановился: председатель правления «Укртатнафты» П.Овчаренко сумел обеспечить загрузку предприятия». По его словам, компания планирует отказаться от работы через посредников. «Скажу, что нам готовы поставлять сырье «ЛУКОЙЛ», ТНК-ВР, «Газпром-нефть», «Роснефть» и другие компании» -- приводят слова руководителя «Укртатнафты» «Аргументы и факты». Более того, П.Овчаренко, как пишет газета, сообщил, что сырье на НПЗ уже начало поступать -- морским путем. Относительно дальнейших планов работы предприятия руководитель «Укртатнафты» настроен оптимистически. «Через одесский порт будет поставляться нефть, -- цитирует его слова «Московский комсомолец». – В то же время переговоры с российской стороной продолжаются, и я уверен, что эмоции уступят место прагматизму».

Уже первые недели работы Кременчугского НПЗ после смены руководства показали, что подобный оптимизм – результат трезвого расчета и высокой ответственности его нынешних руководителей. «Предприятие, отрезанное от поставок российской нефти, показало: по итогам октября его прибыль составила 6,7 млн. гривен. И это вместо запланированного убытка», -- отмечает «Российская газета». «Если предприятие будет работать в сегодняшнем режиме – наша прибыль в ноябре составит как минимум 60 млн. гривен», -- цитируют слова П.Овчаренко «Аргументы и факты». И это несмотря на то, что сейчас кременчугский завод работает не на полную мощность – загрузка составляет всего 80%, -- отмечает «Московский комсомолец».

Касаясь затронутой в некоторых изданиях темы возможного топливного кризиса в Украине, П.Овчаренко, как пишут «Аргументы и факты», успокоил потребителей: никаких предпосылок для этого в Украине нет. По его словам, переработка нефти идет в запланированном режиме. А рост цен на топливо связан со стоимостью нефти в мире, но не дефицитом на внутреннем рынке.

Николай Кулиш