Укрзализныця вводит новый график движения пассажирских поездов

График, как сообщается, разработан с учетом курсирования по территории Украины 291 пары пассажирских поездов, включая 164 пары круглогодичных поездов, 93 пары сезонных рейсов и 34 пары заявочных поездов, выпускаемых по особому распоряжению.

Кроме того, вводятся новые направления скоростных экспрессов категории «Интерсити +»: Харьков - Симферополь, Донецк - Симферополь, Днепропетровск - Симферополь, Киев - Запорожье.

«С введением нового графика движения поездов «Укрзализныця» продолжит развивать направления скоростного сообщения между городами Украины, предоставляя пассажирам право выбирать между дневными скоростными экспрессами и традиционными ночными поездами. В частности, с 27 мая жители Левобережья Украины - Донецкого, Днепропетровского и Харьковского регионов – смогут воспользоваться скоростными поездами «Интерсити+», чтобы доехать к месту отдыха в АР Крым», - отметили в «Укразализныце» и подчеркнули, что ночные поезда не отменяются.

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В «Укрзализныце» еще раз напомнили о том, что маршрут экспресса «Интерсити+» Киев - Днепропетровск продолжен до Запорожья, а на маршруте Киев – Харьков будет введена на постоянной основе третья пара скоростных поездов, которая ранее назначалась только на отдельные даты.

«Открыт новый маршрут Интерсити Киев-Тернополь с общим временем в пути – 5 часов 55 минут. Реализация билетов по этому направлению превышает 40%. Продолжат курсировать беспересадочные вагоны из Кировограда в Киев», - обратили внимание в «Укрзализныце».

При этом для жителей левого берега Киева на станции «Дарница» открыты остановки 19 пар поездов, включая скоростной экспресс «Интерсити+» Киев-Харьков и поезд №169\170 Киев-Львов-Киев.

«Таким образом, со станции «Дарница» будет организовано сообщение с Кременчугом, Луганском, Львовом, Мариуполем, Москвой, Минском, Одессой, Полтавой, Санкт-Петербургом, Симферополем, Сумами, Харьковом и Шосткой», - подчеркнули в «Укрзализныце».