Милиция установила личность подозреваемого в убийстве мэра Симеиза

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник главного управления МВД Украины в Крыму Михаил Слепанев сообщил сегодня на сессии Верховного совета Крыма, где он выступал с отчетом.

"Мы установили лицо, которое обоснованно подозревается в совершении преступления. Сегодня мы проводим комплекс оперативно-розыскных мероприятий", - заявил Слепанев.

Другие подробности дела он не сообщил.

Как сообщал УНИАН, Костенко был убит в феврале. Размещенный в сети фрагмент видеозаписи с веб-камеры отеля напротив поссовета Симеиза, на которой запечатлен расстрел мэра, показывает: преступник подъехал на "ВАЗе" к поссовету следом за Mercedes Gelandewagen мэра. Подождал, пока Костенко откроет дверь своей машины, и расстрелял его из автомата, после чего сел в "копейку" и уехал. Сожженный ВАЗ с оружием милиция нашла неподалеку от горы Кошка. Сотрудники милиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство).

Руководство прокуратуры Крыма месяц назад заявляло, что местные жители оказали содействие правоохранителям, и они ведут поиск подозреваемого.