ВР приняла ряд постановлений о памятных датах (список)

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 339 из 394 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Кроме того, ВР поддержала проект постановления о праздновании 60-летия со дня рождения Квитки Цисик. За соответствующее постановление проголосовали 275 из 379 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Также народные депутаты поддержали постановление о 70-летии освобождения города Харькова от немецко-фашистских захватчиков. Постановление поддержали 264 из 379 народных депутатов.

Поддержали также постановление об отмечании 500-летия основания села Гинчее Жовтовского района Львовской области. За это проголосовали 308 из 386 народных депутатов.

Кроме того, депутаты поддержали постановление о праздновании 1155-летия основания города Галич Ивано-Франковской области. За это решение проголосовали 309 из 387 народных депутатов.

Также депутаты поддержали постановление о праздновании 200-летия со дня рождения Джона Джеймса Юза – «за» 319 из 389 народных депутатов.

Поддержали депутаты также постановление об отмечании 900-летия первого варианта летописи “Повесть минувших лет”. За это решение проголосовали 327 из 387 народных депутатов.

Кроме того, депутаты поддержали постановление о праздновании 1025-летия города Владимир-Волынского Волынской области. За это решение проголосовали 340 из 390 народных депутатов.

Также депутаты поддержали постановление о 60-летии образования Черкасской области. За это решение проголосовали 282 из 392 народных депутатов.

Кроме того, депутаты 280 голосами из 393 зарегистрированных в сессионном зале поддержали постановление об праздновании 100-летия основания Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

Также депутаты поддержали постановление об отмечании 80-летия со дня рождения Василия Симоненко (за это решение проголосовали 338 из 394 народных депутатов) и постановлении об отмечании 90-летия со дня рождения величайшего украинского писателя Александра Сизонененко («за» - 262 депутата из 394-х).

Кроме того, депутаты поддержали постановление об отмечании 75-летия образования Сумской области (286 голосов из 394) и постановлении об отмечании 850-летия основания города Жидачев Львовской области («за» 349 из 396 народных депутатов).

Кроме этого, депутаты поддержали проект постановления об отмечании 70-летия освобождения Украины Красной Армией от фашистских захватчиков и проект постановления об отмечании 70-летия освобождения Красной Армией города-героя Киева от немецко-фашистских захватчиков. За эти постановления проголосовали, соответственно, 253 из 382 депутатов и 264 из 388 депутатов.

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В то же время Верховная Рада не поддержала проект постановления о праздновании 760-летия коронации Даниила Романовича королем Руси.

За это решение проголосовали 179 депутатов из 389, зарегистрированных в сессионном зале.

Также депутаты не поддержали проект постановления об праздновании 330-летия участия украинцев в Венской битве – «за» 162 депутата из 394 зарегистрированных.

Кроме того, не поддержан было проект постановления о праздновании 45-летия со дня смерти величайшего украинского поэта, писателя, культуролога-энциклопедиста, публициста и литературного критика Евгения Маланюка. За это решение проголосовали 142 из 390 народных депутатов.

Также депутаты не поддержали проект постановления о праздновании 60-летия города Новый Раздол Львовской области с 208 голосами из 393.