Завтра Янукович посетит Днепропетровскую область
22:18, 20 мая 2013Общество
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Во вторник, 21 мая, Президент Украины Виктор Янукович осуществит рабочую поездку в Днепропетровскую область.
Янукович осуществит рабочую поездку в Днепропетровскую область
Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Днепропетровской облгосадминистрации, в Днепропетровске глава государства примет участие в закладке капсулы под строительство спортивной арены для чемпионата по баскетболу «Евробаскет 2015» на ул. Набережная Победы.
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В Новомосковском районе Янукович откроет новый завод по производству растительных и гранулированных комбикормов ООО «Инбел».
Также во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Президент примет участие в открытии объекта по утилизации пустых корпусов ракетных двигателей на базе ГП «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод».
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