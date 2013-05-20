Завтра Янукович посетит Днепропетровскую область

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Днепропетровской облгосадминистрации, в Днепропетровске глава государства примет участие в закладке капсулы под строительство спортивной арены для чемпионата по баскетболу «Евробаскет 2015» на ул. Набережная Победы.

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В Новомосковском районе Янукович откроет новый завод по производству растительных и гранулированных комбикормов ООО «Инбел».

Также во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Президент примет участие в открытии объекта по утилизации пустых корпусов ракетных двигателей на базе ГП «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод».