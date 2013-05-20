Фабрика в Сумской области выпускала 3 млн поддельных сигарет в месяц

Как сообщила УНИАН начальник сектора по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области Эльвира Биганова, оперативные мероприятия на территории Сумской области проводились утром 18 мая работниками Государственной службы по борьбе с экономической преступностью ГУ МВД Украины во Львовской области, поскольку именно в этом регионе были выявлены контрафактные сигареты.

По предварительным оценкам экспертов, производственная мощность подпольной табачной фабрики составляла около трех миллионов сигарет в месяц.

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Начальник ОСО ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская сообщила, что «в рамках открытого уголовного производства по признакам уголовного преступления наши сотрудники провели ряд обысков на месте производства и местах проживания организаторов деятельности».

«Сейчас изъято более 400 тысяч пачек контрафактных табачных изделий, более полутора миллиона поддельных акцизных марок. Задержаны почти два десятка человек, причастных к незаконному изготовлению этих табачных изделий», - сказала Добровольская.

Она также отметила, что на этой фабрике находился подземный ход, которым, в случае необходимости, работники предприятия могли сбежать на расстояние 500 метров.