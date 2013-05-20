В Крыму экс-военного, продавшего гостайну, посадили на 10 лет

Железнодорожный райсуд Симферополя приговорил помощника начальника штаба - главу отдела защиты тайной информации Сакской авиабригады ВМС Украины, который обвинялся в продаже секретной информации представителям иностранного государства, к 10 годам тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

"Изменник был задержан в 2012 году сотрудниками Управления военной контрразведки СБУ в Крыму, при нем обнаружены 10 тыс. грн, за эти деньги он продал секретные данные. За преступные действия против безопасности страны военнослужащий осужден на 10 лет лишения свободы, лишен военного звания и права в течение трех лет занимать должности, связанные с доступом к государственной тайне", - говорится в сообщении.

Другие подробности надзорное ведомство не предоставляет.