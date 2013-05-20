Перед финалом Евровидения покупали голоса литовцев за Россию - СМИ

Литовский портал DELFI опубликовал материалы, в которых разоблачается технология скупки голосов прибалтов в пользу конкурсантки от Российской Федерации. За голосование за представителя России Дину Гарипову обещали 20 евро.

По словам очевидцев, некие русскоязычные мужчины предлагали собирать группы из 10 человек, чтобы у каждого из них было 5 мобильных телефонов. После создания группы нужно было проголосовать за представителя России на Евровидении под контролем одного из организаторов. Каждому участнику обещали по 20 евро, а тому, кто собрал группу - 50 евро.

Похоже предложение можно найти и в Facebook. Соблазненные 50 евро добровольцы ищут добровольцев, которые проголосовали бы за Россию на Евровидении. Правда, в сообщении сказано, что достаточно 3 телефонных аппаратов, но тогда плата будет 10 евро.

"Есть предложение! нужны люди, которые могли бы вечером пойти в бар в центре (в какой, уточним) и там в финале Евровидения надо проголосовать, у каждого должно быть по 3-5 аппаратов, всем раздадут карты. Просто проголосовать, каждому заплатят 10 евро, угостят пивом и т.п. За короткое время, ни за что заработаете около 40 литов. Все в порядке... Просто музыканты выделяют определенный бюджет на повышение своих шансов на Евровидении. Сам недавно получил предложение от организаторов и убедился в этом. В команде должно быть не меньше 10 человек (иначе невыгодно платить)... есть трое ....нужны еще 7", - сказано в сети.

"Интересно, с какой целью русские покупают голоса на Евровидении. Гарантирует ли это высокое место в финале? Может, хочет показать другим странам Европы, что Россия еще не утратила влияния в бывших странах СССР?", - заявил очевидец происшедшего Миндаугас.