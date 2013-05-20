В центре Киева ночью горел жилой дом

Вчера в 23.55 в Печерском районе Киева на ул. Шелковичной, 30-А в шестиэтажном жилом доме в квартире на последнем этаже возник пожар с распространением огня на чердак на площадь 150 кв. м.

Сегодня в 2.15 подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в составе 16 отделений на основной и специальной технике пожар был ликвидирован, сообщает пресс-служба ГСНС.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и размеры материальных убытков устанавливаются.

На месте пожара работала оперативная группа Главного управления ГСНС Украины в г. Киеве.