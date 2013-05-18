В центре Киева горел жилой дом
17:17, 18 мая 2013Общество
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В 00:47 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: ул. Грушевского, 28.
Огнем повреждено 10 кв м межэтажного перекрытия
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, прибыв по вызову, спасатели меньше часа потратили на гашение огня.
Огнем повреждено 10 кв. м межэтажного перекрытия.
По предварительной версии, причина пожара – короткое замыкание в электросети.
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