СМИ: До конца года украинцам на четверть повысят тарифы на свет и газ

Об этом пишет КоммерсантЪ-Украина, со ссылкой на свои источники в Минэнерго.

Как объяснил собеседник издания в Кабмине, принятие законопроекта об расширении полномочий НКРЭ было необходимо в связи с запланированным до конца года повышением цен на электроэнергию и газ для населения.

"На нас давят производители электроэнергии и поставщики газа. Прежде всего частные компании, которые заинтересованы в том, чтобы поставлять энергоносители населению со значительно более высокой нормой рентабельности, чем сегодня",— заявил источник.

По его словам, правительство не могло взять на себя ответственность по увеличению цен на электроэнергию и газ для населения, так как это могло вызвать социальное недовольство.

"Поэтому было решено передать это право НКРЭ — независимому органу власти, который не несет политической ответственности",— пояснил собеседник издания.

По данным источника газеты в НКРЭ, уже до конца года можно ожидать роста цен на электроэнергию для населения на 25%, а на газ — на 20%.

Как известно, повышение цен на газ для ТЭК и населения является ключевым условием, выдвигаемым Международным валютным фондом (МВФ) для восстановления сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно установления цен (тарифов)».

За данное решение проголосовали 293 из 385 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом закона предусматривается внесение изменений в законы «Об электроэнергетике», «О принципах функционирования рынка природного газа», «О ценах и ценообразовании», «О естественных монополиях», направленных на определение органа, который устанавливает цены и тарифы на электроэнергию и природный газ для коммунально-бытовых потребностей населения Украины и определяет порядок установления государственных регулируемых цен в размере ниже экономически обоснованного.

В частности, изменениями к ст. 12 закона «Об электроэнергетике» предлагается отнести к полномочиям Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики, «установление цен (тарифов) на электрическую энергию, которая отпускается населению для бытовых потребностей, в том числе и дифференцированные по количеству потребленной электрической энергии и/или по группам потребителей».

Также проектом закона предлагается внести изменения в закон «О принципах функционирования рынка природного газа». Ими предусмотрено к полномочиям НКРЭ отнести установление: цен на товарный природный газ собственной добычи для субъектов ведения хозяйства, определенных статьей 10 данного закона; розничных цен на природный газ, который используется для потребностей населения, в том числе и дифференцированных по объемам потребленного природного газа и/или по группам потребителей; предельных цен продажи природного газа для учреждений и организаций, которые финансируются из государственного и местных бюджетов, промышленных потребителей и других субъектов ведения хозяйства по предварительному согласованию с центральным органом исполнительной власти, который реализует государственную политику экономического и социального развития; предельной цены продажи природного газа, который используется субъектами ведения хозяйства на объектах в сфере теплоснабжения, в том числе блочными (модульными) котельными, установленными на крышах и пристроенными, для обеспечения населения отоплением и горячим водоснабжением (при условии ведения такими субъектами отдельного приборного и бухгалтерского учета тепла и горячей воды).

Законопроектом также предусмотрено, что Кабинет министров согласовывает решение государственных коллегиальных органов об установлении регулируемых цен на определенные законом отдельные товары субъектов естественных монополий или субъектов ведения хозяйства, которые осуществляют деятельность на смежных рынках, в размере ниже экономически обоснованного с одновременным определением в соответствующем решении Кабинета министров источников возмещения разницы таких цен с экономически обоснованными ценами.