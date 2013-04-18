Эксперты рассказали, когда Украина получит деньги от МВФ

«Сейчас правительству важно продолжение диалога с МВФ. Скорее всего, новая программа сотрудничества будет, но вопрос в том, будут ли кредиты - если условия МВФ не будут выполняться, то будет просто номинальная программа, не подкрепленная деньгами. Хотя сейчас для нас это не критично - Украина имеет хорошие возможности одалживать деньги на международных рынках посредством размещения еврооблигаций», - сказал Дмитрий Боярчук, исполнительный директор центра социально-экономических исследований «CASE Ukraine».

Игорь Бураковский, руководитель «Института экономических исследований и политических консультаций» напоминает, что для Украины сейчас важно не столько получение денег от МВФ, сколько осуществление тех реформ, на которых настаивает Фонд, в частности реформирование энергетического сектора и корректировка коммунальных тарифов. «Что касается повышения тарифов на газ и всего что с этим связано, я считаю, что негативные экономические последствия и социальные проблемы сильно преувеличены. Этот шаг рано или поздно придется делать, а порядок придется навести по всей цепочке — начиная от потребителя, заканчивая компанией НАК Нафтогаз», - сказал эксперт.

В свою очередь Олег Устенко, исполнительный директор международного фонда Блейзера уверен, что после сложных переговоров Украина все же получит не только новую программу сотрудничества stand-by, но и июне можно ожидать поступления первых денег от МВФ. В то же время эксперты отметили, что МВФ достаточно забюрократизированная организация, которая не очень быстро рассматривает решения, поэтому согласование программы может занять некоторое время. Большинство из них склоняются к тому, что программа, в случае достижения компромисса, может быть согласована лишь в мае текущего года.

Как сообщалось ранее, правительственная делегация намерена посетить Вашингтон 19-21 апреля для участия в так называемом spring meetings (весенние встречи) Фонда и Группы Всемирного банка, в рамках которого возможны переговоры о восстановлении сотрудничества. Ранее глава миссии МВФ Крис Джарвис заявил, что последние переговоры, которые недавно прошли в Киеве с представителями украинского правительства, «были результативными». Первый вице-премьер Сергей Арбузов сообщил, что Киев рассчитывает получить от Фонда SDR 10 млрд, что позволит, в частности, облегчить выплаты по предыдущим кредитам МВФ, размер которых в текущем году составляет около $6 млрд.