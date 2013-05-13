В Запорожской области мэр возглавил банду рэкетиров

В Запорожской области завершено досудебное расследование деятельности членов организованной преступной группы, которые в одном из городов организовали систему поборов с предпринимателей, занимавшихся пассажирскими перевозками.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, в группу входили городской голова, два его заместителя, начальник одного из секторов исполнительного комитета городского совета, а также директор коммунального предприятия.

Злоумышленники создали такие условия, при которых руководители предприятий, осуществляющих перевозку автобусными маршрутами, должны были платить обязательные «денежные взносы». Ежемесячная плата с одного автобуса составляла от 340 до 800 грн. Цена при этом зависела от прибыли, которую приносил маршрут.

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В течение 2011-2012 годов такая схема позволила чиновникам обогатиться на сумму более 1,5 млн. грн.

Сообщники постоянно меняли способы получения взяток – это могло быть как перечисление денежных средств под видом благотворительных взносов на развитие города или плата за работы, которые фактически не проводились.

Участникам ОПГ инкриминируют совершение 13 уголовных правонарушений, среди которых - получение взяток, превышение власти или служебных полномочий, служебная подделка и легализация доходов, полученных преступным путем.

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.