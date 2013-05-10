Посол ЕС откроет Европейскую неделю культуры в Киеве

Председатель Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский, посол Франции Ален Реми и посол Хорватии Томислав Видошевич 14 мая откроют в Киеве фотовыставку под названием «Homo Urbanus Europeanus» – «Человек в городском пространстве Европы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Представительства ЕС, отметив, что с открытием этой выставки официально начнется Европейская неделя культуры в Киеве.

На выставке можно будет увидеть уникальные фотографии 12-и европейских столиц от Жан-Марка Карасси, известного французского художника. Карасси раскрывает тему городской жизни европейцев, стремясь показать единство европейских стран.

Посетить выставку можно с 14 до 27 мая в Музее искусств им. Варвары и Богдана Ханенко.

Европейская неделя культуры – это совместная инициатива Представительства ЕС в Украине и посольств и культурных институтов стран-членов ЕС. Неделя объединит многообразные культурные мероприятия, в частности выставки, показы фильмов, концерты, лекции и т. п., которые пройдут в Киеве.