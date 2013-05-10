Донецкий губернатор и еще 5 тысяч человек попали в Книгу рекордов Украины

В Донецке 9 мая прошел флеш-моб, в ходе которого более 5 тыс. исполнителей спели вместе песню Давида Тухманова «День Победы», тем самым установив рекорд в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую запись в Книге рекордов Украины сделал ее представитель Игорь Пидчибий.

Он вручил сертификаты председателю Донецкой областной государственной администрации Андрею Шишацкому и Донецкому городскому голове Александру Лукьянченко, которые пели вместе с земляками.

«Коллективное пение является общей благодарностью ветеранам от всех донетчан за мирное небо над головой и напоминанием о том, что славный подвиг является незабываемым», - объяснил губернатор.

В облгосадминистрации напомнили, что «Книга рекордов Украины» является собранием информации об уникальных достижениях наших соотечественников. Ее цель - развитие в стране национального самосознания путем популяризации в государстве и за его пределами выдающихся достижений украинцев.