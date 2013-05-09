В Донецке открыли памятник отцам под роддомом (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого облсовета, в торжественной церемонии открытия памятника принимали участие глава областного совета Андрей Федорук, председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий, мэр Донецка Александр Лукьянченко.

Памятник Отцу установили недалеко от стоящего здесь уже несколько лет памятника Матери.

Автором нового памятника стал известный скульптор родом из Краматорска Вячеслав Гутыря. В своей композиции из белого камня он изобразил фигуры четырех мужчин, стоящих спинами друг к другу, с цветами и высоко поднятыми головами, которые как будто высматривают своих новорожденных детей под окнами роддома.