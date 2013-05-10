Группа хакеров украла $45 миллионов за несколько часов

Международная группа хакеров похитила из нескольких банков 45 миллионов долларов США. Они получили данные о дебетовых платежных карточках, и организовали снятие наличных с этих карточек через банкоматы в 27 странах мира, в том числе и в Украине.

Как сообщает DELFI, в США арестованы семь человек по подозрению в хищении с дебетовых карт, выпущенных двумя ближневосточными банками.

По информации американских властей, проживавшие в пригороде Нью-Йорка хакеры в октябре 2012-го и феврале нынешнего года организовали две масштабные операции по хищению наличных средств, каждая из которых длилась всего несколько часов. Как установило следствие, злоумышленники взламывали компьютерную базу процессинговых компаний и похищали данные по тысячам дебетовых карт платежной системы Mastercard, выпущенных банками Объединенных Арабских Эмиратов и Омана.

Затем эта информация передавалась сообщникам хакеров в 27 странах, которые снимали наличные средства через банкоматы. Было установлено, что только в Нью-Йорке таким способом было похищено 2,8 млн долл.

Для получения денег преступники использовали банкоматы в Латвии, Эстонии, Объединенных Арабских Эмиратах, Бельгии, Болгарии, Южной Африке, Доминиканской республике, Египте, Франции, Индонезии, Италии, Японии, Канаде, Колумбии, России, Великобритании, Малайзии, Мексике, Нидерландах, Пакистане, Румынии, Испании, Шри-Ланке, Таиланде, Украине и Германии.