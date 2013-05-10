Группа хакеров украла $45 миллионов за несколько часов
Международный преступный синдикат украл 45 млн долл., взломав базу данных дебетовых банковских карт.
Международная группа хакеров похитила из нескольких банков 45 миллионов долларов США. Они получили данные о дебетовых платежных карточках, и организовали снятие наличных с этих карточек через банкоматы в 27 странах мира, в том числе и в Украине.
Как сообщает DELFI, в США арестованы семь человек по подозрению в хищении с дебетовых карт, выпущенных двумя ближневосточными банками.
По информации американских властей, проживавшие в пригороде Нью-Йорка хакеры в октябре 2012-го и феврале нынешнего года организовали две масштабные операции по хищению наличных средств, каждая из которых длилась всего несколько часов. Как установило следствие, злоумышленники взламывали компьютерную базу процессинговых компаний и похищали данные по тысячам дебетовых карт платежной системы Mastercard, выпущенных банками Объединенных Арабских Эмиратов и Омана.
Затем эта информация передавалась сообщникам хакеров в 27 странах, которые снимали наличные средства через банкоматы. Было установлено, что только в Нью-Йорке таким способом было похищено 2,8 млн долл.
Для получения денег преступники использовали банкоматы в Латвии, Эстонии, Объединенных Арабских Эмиратах, Бельгии, Болгарии, Южной Африке, Доминиканской республике, Египте, Франции, Индонезии, Италии, Японии, Канаде, Колумбии, России, Великобритании, Малайзии, Мексике, Нидерландах, Пакистане, Румынии, Испании, Шри-Ланке, Таиланде, Украине и Германии.