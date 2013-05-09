Сегодня перезахоронили останки более 600 человек, казненных НКВД

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Ивано-Франковском областном историко-просветительском обществе «Мемориал» имени Василия Стуса, согласно историческим данным, от рук сотрудников НКВД погибли более 600 человек, останки каких «мемориаловцы» обнаружили и эксгумировали в селе Пшеничники Тисменицкого района.

Общество «Мемориал» посчитало необходимым перезахоронить их именно сегодня – 9 мая, чтобы «напомнить обществу обо всех ужасных сторонах советско-немецкой дружбы, советско-немецкой бойни в годы Второй мировой войны».

«Ведь был уничтожен лишь один тиран – гитлеровский. Другой же – сталинский – оставался и остается безнаказанным, несмотря на свои преступления против человечества и в период 1939-1941 гг., и в послевоенные годы. Свидетельством этих преступлений является массовое захоронение жертв НКВД в селе Пшеничники, где из более чем шести сотен уничтоженных людей 82 - дети».

Раскопки захоронений и заключение независимого судмедэксперта засвидетельствовали, что на телах погибших не было одежды.

Перезахоронение останков погибших по христианскому обычаю состоялось возле села Хомяковка Тисменицкого района. Вблизи дороги возникнет братская могила, на которой установят крест, пройдут поминальные мероприятия. В перезахоронении приняли участие руководители и депутаты Ивано-Франковской областного и городского советов, народные депутаты от оппозиционных фракций, жители прилегающих сел, сотни небезразличных.

Справка УНИАН. Активисты общества «Мемориал» имени Стуса начали раскопки в Пшеничниках в 2010 году. На эксгумированных останках нет огнестрельных ранений, и все они без одежды. Предполагают, что для казни использовали электрический стул. По данным «Мемориала», погибшие были жителями тогдашнего Станислава (в настоящее время Ивано-Франковска).