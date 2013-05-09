«Свободовцы» пикетировали торжества ко Дню Победы в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске сегодня торжественные мероприятия ко Дню Победы пикетировали около 100 активистов ВО «Свободы», которые протестовали против использования красных флагов.

Как передает корреспондент УНИАН, на Мемориальном кладбище, где похоронены советские солдаты, освобождавшие Ивано-Франковск (Станислав до 1962 года – УНИАН), состоялись мероприятия по случаю 68-й годовщины Великой Победы.

Митрополит Ивано-Франковский Украинской греко-католической церкви Владимир (Вийтышин), митрополит Ивано-Франковский и Галицкий Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Иоасаф, владыка Коломыйско-Черновицкой епархии УГКЦ Николай (Симкайло), священники Украинской автокефальной православной церкви у Креста памяти и примирения отслужили поминальную панихиду по погибшим во Второй мировой войне.

В мероприятии приняли участие глава облгосадминистрации Михаил Вышиванюк и его заместители, городской голова Ивано-Франковска Виктор Анушкевичус, ветераны, военнослужащие, студенты, молодежь, жители города, в целом более 2 тысяч человек.

Участники торжеств также возложили венки и цветы к памятнику Матери-Родины. Никаких речей никто не произносил. Присутствующие минутой молчания под военный салют почтили память погибших. После этого в областном музыкально-драматическом театре имени Ивана Франко состоялся праздничный концерт. На зданиях государственных учреждений вывешены только Государственные флаги Украины.

Колонна коммунистов под охраной милиции пришла на мероприятие с большим венком в виде пятиконечной звезды с серпом и молотом; красные флаги (около двух десятков: КПУ, ВЛКСМ и Победы) развернули лишь на мемориальном кладбище.

Еще до начала мероприятия колонна представителей ВО «Свобода» пришла выразить свой протест против использования красных флагов, однако правоохранители перекрыли им движение к Мемориальному кладбищу. В начале колонны «свободовцы» несли большие баннеры с надписями: «Нет - флагам оккупантов!» и «Красным флагам – Нет!». Возглавлял колонну, которая шла с партийными и государственными флагами с черными лентами, с мегафоном народный депутат от «Свободы» Руслан Марцинкив. Участники пикетирования скандировали: «Красным флагам – Нет!», «Серп и молот – смерть и голод!».

Милиция остановила активистов «Свободы» напротив офиса Братства ОУН-УПА, поэтому они также выкрикивали лозунги в поддержку ветеранов УПА: «Слава Украине!», «Героям слава!».

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Ивано-Франковский городской совет принял решение о запрещении размещения символики несуществующих и непризнанных государств на территории города, которым запретил размещать символику несуществующих и непризнанных государств (военизированных формирований) на зданиях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности в г. Ивано-Франковске и рекомендовала не использовать такую символику в дни государственных праздников.

Кроме того, данным решением 9 мая в городе Ивано-Франковск признано Днем скорби по погибшим во Второй мировой войне.

7 мая суд приостановил действие решения городского совета «О запрещении размещения символики несуществующих и непризнанных государств» в г. Ивано-Франковске.