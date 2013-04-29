СБУ задержала налоговика при получении взятки - тот сопротивлялся

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Донецкой области, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли противоправную деятельность заместителя начальника одного из отделов Мариупольской объединенной государственной налоговой инспекции ГНС в Донецкой области, который требовал и получил от руководителя одной из строительных фирм взятку.

Налоговик вымогал 7 тысяч долларов США за непривлечение частного предпринимателя к ответственности за неофициальное трудоустройство рабочих на свою фирму.

В апреле сотрудники СБУ задержали сотрудника налоговой «на горячем» в его квартире во время получения всей суммы взятки. Во время задержания злоумышленник оказывал сопротивление и пытался убежать от правоохранителей.

По материалам СБУ органами прокуратуры начато уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.