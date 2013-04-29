В Никополе пьяный водитель сбил троих детей на переходе

В Никополе Днепропетровской области на пересечении ул. Первомайской и просп. Трубников пьяный водитель автомобиля ВАЗ-2105 сбил трех мальчиков в возрасте 11-12 лет, которые пересекали дорогу на пешеходном переходе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, все дети получили закрытые черепно-мозговые травмы. Также у одного из мальчиков сломано бедро и голень, у другого – плечо. В настоящее время все потерпевшие находятся в медицинских заведениях.

„Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, из его автомобиля правоохранителями была изъята бутылка из-под коньяка”, - отмечается в сообщении прокуратуры.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством.

В настоящее время суд определяет меру пресечения для нарушителя.