Бойко: Украина предупреждала Газпром, что увеличит закупку газа в Европе

Украинская сторона предупреждала российский «Газпром», что государство в лице НАК «Нафтогаз Украины» будет минимизировать объемы закупки природного газа у российского монополиста и увеличивать объемы закупки из других источников, в частности, из Европы, по более выгодным ценам, сообщил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко в интервью телеканалу «Интер».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьера.

«Чем больше мы покупаем газа из других источников, тем меньше – по “кабальному” контракту, подписанному предыдущим правительством, который практически не дает развиваться экономике государства. Мы сразу предупредили российских коллег: с учетом того, что европейский газ сегодня для нас дешевле, мы будем увеличивать его закупки. Здесь никаких секретов нет, мы это четко им сказали », - сказал Ю.Бойко.

Он отметил, что газовый рынок в Украине либерализирован в соответствии с требованиями Европейского энергетического сообщества и на нем могут работать различные поставщики.

«Мы получаем газ дешевле, чем по контракту с « Газпромом », поэтому отток средств из государства меньше, а это благо для экономики», - подчеркнул Ю.Бойко.

Как сообщал УНИАН, НАК “Нафтогаз Украины” в 2013 году существенно сократил закупку газа у “Газпрома” из-за высоких цен на него. Вместе с этим, поставки газа в Украину из России и Европы на сегодняшний день осуществляют коммерческие компании, которые закупают топливо у субъектов хозяйствования, в том числе производителей.

С ноября 2012 года Украина начала покупать газ в странах Евросоюза.

В «Газпроме» считают, что реверсные поставки газа из Европы Украина проводит с нарушениями, однако никаких аргументов, подтверждающих это, пока не представлено.