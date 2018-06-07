Днепропетровск. Год после терактов

Непонятные взрывы в людных местах сразу вызвали в городе-миллионнике панику и заставили все украинское общество заговорить о терроризме – явлении, от которого, как оказалось, в сегодняшнем мире не застраховании ни одна страна. А Украина, тем временем, готовилась к проведению ЕВРО-2012.

Так совпало, что корреспондент УНИАН оказалась на месте первого взрыва на остановке трамвая №1 напротив театра оперы и балета буквально спустя несколько минут после случившегося. Был вой сирен, машины «скорых», забиравшие пострадавших, разбитые окна трамвайного вагона, милицейское оцепление… Потом где-то вдали раздался мощный хлопок, кто-то сказал, что очередной взрыв произошел в районе железнодорожного вокзала и все, в том числе телеоператоры с камерами, бросились в этом направлении – пешком, потому что движение на центральном проспекте города было уже перекрыто.

Однако далеко идти не пришлось – второй взрыв произошел в урне для мусора возле кинотеатра «Родина», где всегда собиралось много молодежи. Третий взрыв - в нескольких десятках метров – опять же, в урне на пешеходной аллее проспекта. Напротив этой аллеи большинство журналистов оставались некоторое время. Здесь представители ГУ МВД и сообщили нам о четвертом взрыве – снова на трамвайной остановке...

Было ли страшно? Журналисты были вместе и нас опекала милиция – это как-то успокаивало. Больше раздражало то, что в городе пропала мобильная связь, и это мешало выполнению профессиональных обязанностей.

Мотивы

В тот же день в Днепропетровск прибыли руководители силовых министерств во главе с Генпрокурором Виктором Пшонкой, заявившим о возбуждении уголовного дела по статье «террористический акт».

На следующий день в город прибыл и президент Украины Виктор Янукович, который проведал в больнице пострадавших от теракта и сделал заявление для прессы о выплате 2 млн грн вознаграждения за информацию, которая поможет в раскрытии теракта и поиске виновных.

А 31 мая по подозрению в совершении теракта были задержаны четверо жителей Днепропетровска – Виктор Сукачев, Виталий Федоряк, Лев Просвирнин и Дмитрий Рева.

Силовики на пресс-конференции заявили, что теракты никоим образом не связаны с проведением в Украине ЕВРО-2012, а совершены по корыстным мотивам: исполнители требовали от органов государственной власти 4,5 миллона долларов – из расчета по 10 центов за каждого жителя Украины.

Имена подозреваемых вызвали очередной шок. Политолог, предприниматели и программист. Как, зачем, почему, тех ли поймали, кто на самом деле взрывал? Ответов на эти вопросы в полной мере нет и сейчас, когда уже 5 месяцев в Индустриальном районном суде Днепропетровска продолжается процесс над так называемыми «днепропетровскими террористами».

Обвинение

В двухтомном обвинительном заключении, которое зачитывалось в суде в течение месяца, политологу Сукачеву и программисту Федоряку вменяется подготовка и совершение терактов не только в Днепропетровске, а и в Запорожье и Харькове в 2011 г..

Кроме того, установлено, что эти подсудимые причастны к взрыву в урне возле центрального универмага в Днепропетровске 16 ноября 2011 г., в результате которого погиб молодой предприниматель. Правда, Федоряк в ходе судебного следствия заявил, что в последний момент отказался выполнять распоряжение Сукачева – то есть, закладывать самодельную взрывчатку в урну, возложив ответственность на своего сообщника.

В обвинительном заключении также утверждается, что мотивы совершения терактов обвиняемыми в составе террористической группы, кроме требования 4,5 млн. долл., – недовольство существующим в Украине политическим строем и проведением ЕВРО-2012.

Предприниматели Просвирнин и Рева обвиняются в пособничестве совершению терактов.

Главный обвинитель на процессе прокурор Александр Гладкий 23 апреля заявил журналистам, что суду предоставлены «достаточно достоверных доказательств вины подсудимых, собранных в ходе досудебного следствия», проведено более 200 обысков, 225 различных экспертиз, опрошено 1618 человек. «Проведена очень большая работа. Судебный процесс проводится объективно», - отметил Гладкий.

Обвиняемые

На сегодняшний день полностью признал свою вину только Федоряк. Сейчас он дает показания в суде. Этот обвиняемый производит странное впечатление. Говорит тихо, непонятно, путается. Судя по его ответам, он пытается возложить большую часть вины на Сукачева, как на человека авторитетного и знающего больше. На последнем заседании Федоряк сказал, что не знал пропорций ингредиентов для изготовления самодельных взрывчатых веществ. Вместе с тем, к протоколам досудебного следствия приобщены несколько нарисованных им схем взрывного устройства.

Федоряк признался в суде, что увидел ранее незнакомого ему Дмирия Реву впервые в СИЗО после ареста, а с Просвирненым, по его словам, он знаком «шапочно». Следовательно, напрашивается вопрос – а была ли на самом деле террористическая группа?..

Федоряку – единственному из 4 обвиняемых – позволили свидание с родственниками в СИЗО. К нему приезжала сестра, живущая в России и работающая в Федеральной службе исполнения наказаний. Также на суде Федоряк сообщил, что его брат, с которым он практически не общается, работает в прокуратуре Днепропетровской области.

Сукачев – главный обвиняемый процесса – признал свою вину частично. В чем конкретно он ее не признает – пока непонятно, поскольку сам же Сукачев заявил, что даст показания после всех обвиняемых. Сторона обвинения сочла это отказом Сукачева давать показания. В результате в суде были оглашены протоколы показаний Сукачева во время досудебного следствия.

Защита

Адвокат же Сукачева Александр Шишкин заявляет, что, по закону, его подзащитный имеет право давать показания в суде в любой момент и заверил, что показания даны будут.

Сукачев еще до начала судебного следствия заявил о непричастности к совершению преступлений Просвирнина и Ревы, которые в суде свою вину не признали, завив, что доказательства их причастности к терактам сфальсифицированы следователями СБУ. Более того, Европейский суд по правам человека принял на рассмотрение два заявления от Ревы – о незаконном аресте и незаконном содержании в СИЗО. Как сообщила адвокат Елена Кирилова, на будущей неделе она подает аналогичное заявление в Европейский суд и от имени своего подзащитного Просвирнина.

Просвирнин утверждает, что во время досудебного следствия на него оказывалось психическое давление, а доказательства его вины – сфальсифицированы. Также на 8 мая назначено слушание дела в Шевченковском суде Киева по иску Просвирнина к УТ-1, который в октябре 2012 года показал фильм «Адский ад». Обвиняемый требует опровергнуть информацию, поданную в фильме, где его еще до начала судебного следствия назвали «террористом».

Ранее, 2 апреля, тот же Шевченковский суд своим постановлением обязал Первый национальный телеканал и продакшн-студию «V-TV» опровергнуть недостоверную информацию о «днепропетровском террористе» Реве, обнародованную в фильме. Суд в полном объеме удовлетворил иск Ревы.

«Суд обязал опровергнуть представленную в фильме информацию по пунктам. В частности, что Рева – террорист и бомбист. О том, что он причастен к терактам в фильме «Адский ад» утверждалось, как доказанный факт», - рассказала УНИАН сестра Ревы, Оксана Томчук.

Сестра-адвокат и мать-защитник

Кстати, сестра Ревы по профессии – тоже адвокат. Она считает, что изначально доказательства о виновности ее брата сфальсифицированы. По ее мнению, как раз поэтому ход процесса и освещается достаточно публично. В Днепропетровске создано движение в защиту ее брата «4Reva». Движение проводит акции и пикеты, активно работает в соцсетях. По словам Оксаны, никто не верит, что ее брат причастен терактам. «Дмитрий даже не уволен с работы на предприятии», - рассказывает она. Томчук утверждает, что ее уже узнают на улицах Днепропетровска: «Во время акций я слышала слова участия, есть равнодушные люди, но агрессивных проявлений не было».

Подсудимым по делу о терактах, кроме Федоряка, с момента помещения в СИЗО не разрешали свиданий с родственниками, что адвокаты считают незаконным. На слушания в суде их тоже не допускают. Правда, в самом начале процесса суд удовлетворил ходатайство адвокатов и привлек в качестве общественного защитника мать Просвирнина.

Пострадавшие

Как сообщил гособвинитель Гладкий, в суде будут давать показания 47 пострадавших и их представителей. В суде уже оглашены гражданские иски к обвиняемым в терроризме о возмещении морального и материального ущерба на общую сумму около 1,5 млн грн.

Самая большая сумма – 400 тыс. грн – в иске 63-летнего Валерия Рудковского, который в результате терактов 27 апреля в Днепропетровске потерял руку. Рутковский, кстати, на минувшей неделе встретился с журналистами, и продемонстрировал протез руки, который он получил в марте этого года. Протез, стоимостью 213 тыс. грн, был изготовлен из немецких деталей в Киеве. Более 160 тысяч на протез выделил областной бюджета. Валерий вернулся на прежнее место работы. По его словам, он не паникует и взрывов не боится.

…По 100 тыс. грн. возмещения ущерба взыскивают с обвиняемых еще четверых пострадавших. Днепропетровский горсовет повреждения во время терактов 27 апреля 4 трамвайных вагонов и оборудования на двух трамвайных остановках оценил почти в 123 тыс. грн.. Еще более 19 тысяч за повреждение имущества в магазине «Сельпо» требует компания «Фоззи». Также взрывами были повреждены 12 частных автомобилей, в основном иномарок, сумма ущерба по ним превышает 150 тысяч.

Ни один из 4-х обвиняемых, в том числе Сукачев и Федоряк, в суде заявленных гражданских исков не признали.

Урнофобия

В Днепропетровске сейчас все относительно спокойно. По крайней мере, люди урн не боятся. В прошлом году за средства городского бюджета закупили 280 современных урн 4-х видов, их установили на центральном проспекте и в парках. По словам замдиректора департамента коммунального хозяйства горсовета Григория Пинчука, на улицы также вернули около 1,5 тысячи бетонных урн, вывезенных сразу после терактов. Приблизительно 200 урн, к слову, разрушились во время транспортировки.

Когда закончится суд?

Судебное следствие по делу «днепропетровских террористов» в Индустриальном райсуде Днепропетровска продлится еще «месяц–два», заявил журналистам 23 апреля главный обвинитель Гладкий. По его словам, на начальной стадии судебное следствие затянулось из-за многочисленных ходатайств адвокатов подсудимых. Сейчас процесс идет в нормальном русле, считает прокурор. Слушания проходят дважды в неделю. Не чаще – из-за загруженности членов судейской коллегии.

В то же время, адвокаты обвиняемых в терактах в Днепропетровске сомневаются, что суд завершится до конца этого года. Например, адвокат Сукачева Александр Шишкин говорит: «хорошо будет, если судебный процесс до конца этого года выйдет на судебные дебаты». По его словам завершение суда в нынешнем году маловероятно: уголовные дела состоят из 78 томов! С Шишкиным согласен и адвокат Ревы.

Награда героя не нашла

В 2012-м году за информацию о совершивших теракты было обещано вознаграждение. По словам прокурора Днепропетровской области Натальи Марчук, решение о вознаграждении должен был принять орган самоуправления Днепропетровской области.

«Так как преступление раскрыли правоохранительные органы, мы не обращались к местным властям относительно вознаграждения», - сообщила прокурор УНИАН.

Раиса Юргель