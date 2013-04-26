МИД объяснил ситуацию с «украинским подрывником» в Нью-Йорке

Суд в США выдвинул гражданину Украины Никите Панасенко обвинения в «сознательном владении устройствами разрушительной силы» и «угрозе нанесения или нанесении вреда или телесных повреждений» и освободил под подписку о невыезде.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, по информации Генерального консульства Украины в Нью-Йорке, полученной от местных правоохранительных органов, 7 апреля на железнодорожной станции г. Хобокен (штат Нью-Джерси) был задержан гражданин Украины Н.Панасенко, имевший при себе вещества, которые, по мнению правоохранителей, могли быть использованы для изготовления взрывных устройств. После установления личности задержанный украинец в тот же день был освобожден.

15 апреля, сразу после трагических событий в Бостоне, был проведен ряд совместных операций с участием представителей ФБР, антитеррористических подразделений, полиции штата Нью-Джерси, по результатам одной из них Н.Панасенко был арестован в своем жилье. 24 апреля в окружном суде округа Хадсон (штат Нью-Джерси) Н.Панасенко были выдвинуты обвинения в соответствии со статьями Кодекса Законов штата Нью-Джерси в «сознательном владении устройствами разрушительной силы» и «угрозе нанесения или нанесении вреда или телесных повреждений».

После выдвижения обвинений Н.Панасенко сразу освободили под подписку о невыезде, не требуя при этом никаких денежных или имущественных залогов, проинформировали в МИД.

Как сообщалось ранее, в Нью-Джерси был задержан украинец, который пытался пронести две самодельные бомбы в поезд.

Позже появилась информация, что у Н.Панасенко были фейерверки.