Чернобыль 27 лет спустя: триумф природы и стройка века (фото)

…«Все, приехали! Подготовьте документы на проверку!», - командует журналистам представитель Госагентства по управлению зоной отчуждения на ЧАЭС.

Отечественные и зарубежные корреспонденты высыпаются из двух автобусов на въезде в закрытую территорию. Буквально 10-15 минут – и милиция на КПП заканчивает с бумагами. Дальше — знаменитая на весь мир Зона отчуждения.

Первый пункт в нашей экскурсии – посещение строящегося с 1998 года комплекса по обращению с радиоактивными отходами «Вектор».

«Здание само готово. Сейчас идёт наладка технологии», - рассказывает замдиректора комплекса Юрий Рейхман, уточняя, что главное предназначение объекта – хранение радиоактивных отходов исключительно украинского происхождения. По его словам, в ноябре следующего года «Вектор» будет полностью готов к приему радиоактивных отходов со всей страны. Свозить опасный «мусор» со всей Украины будут специальные транспортные средства. «Каждая машина будет сопровождаться из космоса, и каждую секунду будет известно местоположение этой машины», - продолжал дальше Рейхман.

Проблема захоронения ядерных отходов для Украины – достаточно актуальна. Сейчас около 450 тысяч отработанных источников излучения скопилось на специализированных комбинатах: все их необходимо перевезти в Зону, в «Вектор», и захоронить.

«Срок хранения данных веществ составляет около 300 лет, после чего считается, что объект становится экологически безопасным», - дополняет замдиректора «Вектора» рядом стоящий инженер.

Футуристический город

…Процветающий в советское время город энергетиков – Припять. Дорога к нему от КПП занимает не более 20 минут. По пути – заброшенные, покосившиеся от времени бесхозные «хатынки», густой лес, и лишь вдалеке виднеется тот самый Саркофаг. Пейзаж резко меняет открывающийся перед глазами нами брошенный 27 лет назад город.

Несмотря на скромные размеры города, масштаб его инфраструктуры поражает воображение. Здесь было все для комфортной жизни молодых атомщиков Советского Союза и их семей: магазины, рестораны, многоэтажный отель, детские площадки с колесом обозрения и аттракционами.

Теперь о том беззаботном времени напоминают лишь осыпающиеся от климатических воздействий здания, и поржавевшие вывески. При этом, кажется, что жизнь покинула Припять буквально за несколько минут до нашего приезда…

За треть века город стал по-своему прекрасным. Природа сделала свое дело. Теперь дома практически полностью окутала густая растительность, на улицах и во дворах выросли огромные деревья. Отсутствие окон и дверей дает ветру разгуляться по пустующим квартирам. Все вокруг напоминает картину из «постапокаллиптических» фильмов.

«Тут к нам Куриленко Ольга приезжала. Фильм снимали. Памятник Ленину из папье-маше ставили», - не без гордости рассказывает гид. – «Сначала она в составе туристической группы приезжала, ну, а потом – уже как актриса».

Подруга Джеймса Бонда пробыла в Припяти около двух недель, пока проходили съемки нескольких эпизодов фильма ее участием. Обычно киностудии тратят огромные деньги на создание подобной атмосферы и пейзажей в искусственных условиях.

Город служит буквально местом паломничества тысячей людей, желающих проникнуться атмосферой брошенного города. К сожалению, с прошлого года ужесточились ограничения для посещения Припяти из-за аварийного состояния зданий. С каждым годом стареющие дома становятся только опаснее для человека.

Готовятся к накрытию

После прогулки в окрестностях Припяти автобус везет нас к месту, где французский концерн Novarka строит новый безопасный конфайнмент, которым должны накрыть сверху старый саркофаг над разрушенным 4-м энергоблоком. Стоимость проекта – почти миллиард евро. Стройплощадка расположена непосредственно вблизи разрушенного энергоблока ЧАЭС.

Как видно на фотографии, конфайнмент – это огромная металлоконструкция, новый саркофаг, которым к концу 2015 года накроют разрушенное реакторное отделение 4-го блока, где сосредоточено 190 тонн ядерного топлива. Для того, чтобы арка полностью накрыла поврежденный реактор, необходимо произвести демонтаж старой вентиляционной трубы.

«Труба будет демонтирована в сентябре этого года», - обещает замдиректора по безопасности ГСП «Чернобыльская АЭС» Александр Новиков.

Несмотря на то, что проект конфайнмента реализуется под шефством французского концерна, в его строительстве принимают участие люди из многих стран, в том числе и Украины.

«Здесь люди забывают о своей принадлежности к какой-либо национальности. Объект позволяет каждому показать, кто ты есть на самом деле», - делится Новиков.

Наблюдать за мегастройкой издалека, с расстояния примерно в полкилометра — сравнительно безопасно, хотя уровень радиации, по словам специалистов, превышает допустимый в десятки раз. Однако, гораздо страшнее – стоять вблизи саркофага. Уровень радиации не позволяет находиться там долго.

Возведение арки началось всего год назад. Но объект уже поражает своими гигантскими масштабами, огромной массой и высокотехнологичностью конструкции.

«На сегодняшний день освоено уже порядка 60% стоимости проекта. Работы выполняются в плановом графике. С 15-20 мая – второй подъем арки», - расскажет позже на пресс-конференции генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин.

Заповедник здесь будет не скоро

После непродолжительного пребывания на стройплощадки конфайнмента мы направляемся в административное здание ЧАЭС.

«Заповедника с туристическими маршрутами создать здесь не получится», - заверяет нас там нас председатель госагентства по управлению зоной отчуждения Владимир Холоша. И поясняет, что, в отличие от Белоруссии, где уже есть такого рода заповедник, на территории украинской зоны отчуждения сосредоточены серьезные объекты: атомная станция и будущее хранилище ядерных отходов.

«Но и запретить посещать зону мы не можем. Если человек хочет посмотреть, как здесь идут дела, что происходит... То, агентством разработаны специальные маршруты, и, обратившись к нам, можно получить разрешение на посещение», - добавляет Холоша.

Впрочем, судя по всему, из-за бюрократическая волокиты с получением разрешений на посещение Чернобыльской зоны, в Украине процветают фирмы-посредники, помогающие ускорить и упростить получение разрешений – за вознаграждение.

«ЧАЭС постепенно меняет свой профиль деятельности. Станция переходит из состояния эксплуатирующей ядерные реакторы в предприятие по обращению с ядерными отходами. В этом году освободим первый энергоблок от ядерного топлива», - добавил Игорь Грамоткин.

…Завершается наш своеобразный пресс-тур посещением районного центра Чернобыль, который находится в 18 км от станции. Городок считается относительно «радиционно» чистым – по сравнению с Припятью, находящейся всего в двух километрах от АЭС. Сейчас в Чернобыле работают магазин, клуб и почта, есть действующая церковь. Впрочем, большая часть частных домов в городке брошены.

Около 100 человек, обитающих в Зоне, числятся «самоселами». В основном – это люди пенсионного возраста, которые решили дожить оставшиеся годы в родном Чернобыле.

…Чернобыль действительно меняется. Строятся новые объекты, создаются предприятия, а, значит, появляются новые рабочие места – и Зона отчуждения потихоньку оживает. Но о массовом возвращении людей сюда речь не идет. По крайней мере, в ближайшие лет триста…

Текст: Артем Белоусов

Фото: Владимир Гонтар